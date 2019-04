Chiesanuova: fuori Pierantoni, dentro il duo Tassi-Menghi

Novità in casa Chiesanuova: la società, in seguito alla sconfitta di sabato scorso contro l'Atletico Centobuchi, ha deciso di provare a dare una scossa all'ambiente per cercare di raggiungere il traguardo stagionale che consiste nel mantenimento della categoria. Per questo, la società presieduta da Luciano Bonvecchi ha deciso di dare corso ad un avvicendamento alla guida della squadra. Mister Gilberto Pierantoni viene sostituito da una gestione interna che dovrebbe avere come punti di riferimento fondamentali, l'allenatore della Juniores Samuele Tassi e il preparatore dei portieri Ivan Menghi. La società costretta a malincuore a prendere questa decione, ringrazia mister Pierantoni per la passione e la professionalità dimostrate in questo breve periodo, augurandogli per il futuro le migliori fortune.

