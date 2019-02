Ciattaglia: «La Civitanovese può risalire, Maceratese ancora non pronta»

L'allematore Lorenzo Ciattaglia ha commentato il derby tra Civitanovese e HR Maceratese disputato domenica e finito 0-0. Un derby che non ha espresso nessun vincitore e le possibilità di recupero sulle battistrada si riducono. «Secondo me questo campionato ancora non è chiuso e la Civitanovese ha ancora delle possibilità di recuperare perché ha un potenziale importante, bisogna vedere se la società ha quella stabilità per dare la serenità all’ambiente per vincere. La Maceratese per me non è ancora pronta: a guardarla da fuori sembrano tutti solisti e poco squadra. Sono tutti giocatori importanti, forse manca quella mentalità vincente per fare un campionato di vertice».

