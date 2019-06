Cinque conferme per il Montefano

ll Montefano inizia a programmare per la prossima stagione e già si vedono i primi frutti. Dopo le conferme di Moschetta, Carotti ed Aquino ne arrivano altre cinque. Nel prossimo campionato di Eccellenza, il secondo della storia per i viola, mister Roberto Lattanzi potrà fare affidamento anche su Enrico Mengoni (difensore classe 1988), Alessio Donati (difensore classe 1998), Lorenzo Gigli(centrocampista classe 1981), Matteo Palmucci (centrocampista offensivo classe 1997) e Simone Bonacci(attaccante classe 1991, nella foto). Da segnalare che tre dei giocatori in questione sono di Montefano (Donati, Palmucci e Bonacci), per quest’ultimo si tratta addirittura della 12° stagione consecutiva con la maglia viola.

