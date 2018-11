Civitanovese, confermato De Filippis

Davide De Filippis resta al timone della Civitanovese. Questa la decisione presa dal presidente Mauro Profili che ha rinnovato la fiducia al tecnico laziale sebbene nella nottata di domenica dopo la sconfitta nel derby avesse rassegnato le proprie dimissioni. Respinte dal patron così come quelle presentate dal Dg Enzo Di Meo intenzionato pure lui a fare un passo indietro. Tanto rumore quindi per nulla anche se ora la Civitanovese deve iniziare a fare bottino pieno per risalire la china. Ultima in classifica con un solo punto e come se non bastasse la mazzata nel finale di domenica all’Helvia Recina contro la rivale storica quando ormai il successo era a portata di mano.

