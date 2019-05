Civitanovese, Salvati: «Contro l'Atletico Azzurra un'emozione indescrivibile»

Matteo Salvati, giocatore della Civitanovese, domenica nella vittoria in semifinale playoff sull'Azzurra Colli ha siglato probabilmente la rete più decisiva perchè ha consentito alla squadra di acciuffare il pareggio e di trovare la forza per ribaltare la partita, conquistando alla fine il passaggio alla finale degli spareggi del girone B di Promozione. Il calciatore che è un attaccante rossoblù classe 2000 ancora una volta nonostante la giovane età si è fatto trovare pronto non appena chiamato in causa. Il giocatore intervistato dal portale rossoblù racconta le emozioni provate domenica scorsa. «Sicuramente per me è stata una delle emozioni più forti mai provate prima. Appena ho visto il pallone entrare non mi sembrava vero, ero molto emozionato e sono subito corso a ringraziare il mister e a dedicarlo ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto, in ogni momento sia di difficoltà che di gioia».

