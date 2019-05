Una notizia che rattrista i cuori di tutti i componenti della Civitanovese e non solo: la società informa che in mattinata è venuto a mancare Vincenzo Feroci, figura carismatica nel mondo dello sport. Per tante stagioni all'interno del sodalizio rossoblu e tra l'altro vice presidente per 8 stagioni, nel periodo della gestione del presidente Umberto Antonelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA