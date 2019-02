Civitanovese, va via Pennacchietti, ritorna De Filippis

Novità in casa Civitanovese: per la terza volta in stagione c'è da riscontrare un cambio in panchina. Nella giornata di ieri sono iniziate a circolare voci di possibili dimissioni di Marco Pennacchietti il giorno dopo il pareggio contro l'Aurora Treia che ha complicato la rincorsa ai play-off. La notizia è stata poi confermata dalla società, comunicando di aver accettato in serata le dimissioni del tecnico. Il successore? E' fatta per il ritorno di Davide De Filippis, che aveva iniziato il campionato la scorsa estate prima di essere sostituito da Emiliano Da Col nel mese di novembre.

