La Cluentina nel segno dei Canesin: la squadra vince e raffoza la posizione playoff in Prima Categoria C grazie ai due fratelli: Pietro è al primo anno in panchina, invece il legame di Filippo con la Cluentina è duraturo e supera il quinquennio con stagioni davvero esaltanti. Sabato ha siglato una doppietta contro il Monte e Torre salendo a 5 reti ma nella stagione 2008-2009 (in Seconda categoria) ne segnò 19 e 16 nell'annata 2016-2017 in Prima categoria. «Qui alla Cluentina c'è un legame particolare con tutti quanti - ci raccontò in una nostra passata intervista - c'è pure mio fratello Pietro (allora giocatore, oggi allenatore, ndr)...».

