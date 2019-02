Con Spinaci la porta del Lunano è forte e sicura

Matteo Spinaci, 42 anni, da tre stagioni preparatore dei portieri e in panchina come dodicesimo uomo, nelle ultime tre settimane è stato costretto a rimettere i guanti dopo l'infortunio del titolare Filippo Corbolotti in casa Lunano. Spinaci lavora in una ditta che fa mobili a Lunano, abita ad Urbania e convive con Sonia. Sabato scorso nel match con il Pesaro Calcio ha giocato la sua 499esima partita, la 500esima sarà (dopo la giornata di riposo) contro il Real Metauro. Spinaci ha una carriera di spicco: il debutto nel ’93-’94 in Eccellenza con l’Urbania (la squadra della sua città di residenza dove è rimasto fino al ’99-’00, ai tempi della serie D), per poi trasferirsi a San Marino e poi a Montecchio, Acqualagna, Vis Pesaro, Orvietana, Civitanovese, Fermana e il ritorno a Urbania, ancora S.Cecilia, Piandimeleto e infine Lunano. Sulla parata più bella che ha effettuato in carriera il portiere risponde così: «In Urbania – Fermana nel 2009, l’aver sventato il colpo di testa di Bolzan su una punizione laterale è stata definita da chi c’era alla partita una vera e proprio prodezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA