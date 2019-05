Continuano le critiche a Macerata

In seguito alla bruciante eliminazione dai playoff, che significa addio ai sogni di gloria in Eccellenza, non si placano le polemiche dei tifosi contro l'HR Maceratese. Critiche che erano facili da prevedere, dopo un campionato non iniziato nel migliore dei modi e terminato con una giusta sconfitta contro l'Atletico Ascoli. E' soprattutto sui canali social che viene mostrata tutta la delusione degli appassionati di calcio biancorosso, con pesanti critiche a chi ha gestito la stagione sportiva della ripartenza: "La stagione appena conclusa, una delle peggiori dell'intera storia, ci conferma che l'attuale società non è in linea con il blasone di Macerata". Di fronte alle contestazioni nel frattempo continua il silenzio da parte della società, che può essere interpretato in diverse maniere, forse per smaltire la delusione, oppure che il progetto sia giunto al capolinea dopo un solo anno e si stanno postando avanti trattative con altre cordate. Fatto sta che i tifosi della rata non immaginano un futuro con l'attuale dirigenza, lo sfogo sempre sui canali social: «Tanto tornerà a chiamarsi Helvia Recina ed a portare i loro colori, magari i tifosi continueranno a seguirli (poco) come quest'anno».

