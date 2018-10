Coppa Italia: Gabicce Gradara, turnover contro il Santa Veneranda

Domani alle 15,30 torna la Coppa Italia. Il Gabicce Gradara ospita nel secondo turno del triangolare il Santa Veneranda che nella prima partita ha sconfitto il Valfoglia per 2-0 (all'esordio la squadra di Papini ha vinto in trasferta sul campo del Valfoglia per 2-1 con reti di Vegliò e Grassi). Tutti sono disponibili. Il tecnico farà giocare chi finora ha avuto meno spazio e degli under per far acquistare loro il ritmo partita e vederli all'opera. C'è la voglia di ben figurare e di superare il turno.

