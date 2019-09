ANCONA - Dilettanti in campo di mercoledì per le partite di Coppa. Per la Coppa Italia di Serie D sono tre le marchigiane in campo per le gare dei trentaduesimi di finale in turno secco: il Matelica è di scena in casa della Savignanese, il Tolentino affronta gli umbri del Cannara al Della Vittoria, mentre l’unico derby è Sangiustese-Montegiorgio che si gioca però a Montegiorgio. Si giocano anche le partite di Coppa Italia Eccellenza valevoli per il turno di andata dei quarti di finale: si inizia alle 17.30 con Servigliano-Porto d’Ascoli, l’Anconitana ospita alle 18 il Valdichienti al Del Conero, alle 19 si gioca Vigor Senigallia–Fabriano Cerreto, mentre alle 20 a Urbino c’è Atletico Gallo-Fossombrone.



Coppa Italia Serie D trentaduesimi (ore 15): Savignanese-Matelica; Tolentino-Cannara; Sangiustese-Montegiorgio (a Montegiorgio).



Coppa Italia Eccellenza andata quarti di finale: Atletico Gallo-Fossombrone (ore 20 a Urbino); Vigor Senigallia–Fabriano Cerreto (ore 19); Anconitana-Valdichienti (ore 18); Servigliano-Porto d’Ascoli (ore 17.30).



Coppa Italia Promozione andata ottavi di finale: Urbino–Gabicce Gradara (ore 20.30); Villa San Martino-Barbara (ore 20); Biagio Nazzaro-Passatempese (ore 18); Osimana-Vigor Castelfidardo (a Offagna ore 15.30); Portorecanati-Loreto (ore 19.30); Maceratese-Chiesanuova (ore 18.30); Civitanovese-Monturano Campiglione (ore 20.30); Monterubbianese-Atletico Ascoli (ore 19).

