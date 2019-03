Doppio colpo per la Sangiustese: firmano Magistrelli e Matteo

In vista del rush finale della stagione ed in ottica futura per il prossimo campionato di Serie D, nelle scorse ore la Sangiustese ha trovato l’accordo con due giovani calciatori. Si tratta di Niccoló Magistrelli, attaccante esterno classe 1998, proveniente dal settore giovanile dell’Inter, con un'esperienza tra le fila di Legnano e Pro Sesto, ed Antonio Matteo, attaccante di origine partenopee classe 2001, che ha militato tra le fila della compagine campana dell'Aversa Normanna. Un doppio colpo che la società spera possa portare vivacità alla rosa della squadra, in modo da approdare in zona playoff per poi giocarsi la promozione.

