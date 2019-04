Due calciatori del Jesina centrano la promozione in serie C

Sembrerà strano all'ìnizioma in fondo è un qualcosa di ragionelmente sensato: pure a Jesi e Chiaravelle si festeggia la promozione in serie C di Como e Arzignano, entrambe salite tra i professionisti con una giornata di anticipo. Tutto ciò è solo merito di Alessandro Gabrielloni e Guido Parasecoli. Per i lariani (Serie D girone B) si tratta di un ritorno nel calcio che conta, dove mancavano dalla stagione 2016-17. Lo jesino Alessandro Gabrielloni (foto), attaccante classe 1994, al secondo anno a Como, è andato anche a segno nella partita decisiva vinta con la Virtus Bergamo (4-0). La sua carriera iniziata in maglia leoncella è proseguita poi con Maceratese, Taranto, Martina Franca, Campobasso, Cavese e Bisceglie. Per l’Arzignano Valchiampo (Serie D girone C) del chiaravallese Guido Parasecoli (foto dx) si tratta della prima storica promozione in Serie C. Nella partita decisiva vinta per 1 a 0 dall’Arzignano sull’Este, Parasecoli è entrato a partita in corso, nel secondo tempo. Classe 1998, centrocampista cresciuto nella Biagio Nazzaro, Parasecoli aveva lasciato la Jesina nel mercato di riparazione invernale per seguire l’ex allenatore leoncello Daniele Di Donato.

