Eccellenza, la lista completa delle partite della 24esima giornata

Nella 24esima giornata del campionato di Eccellenza pugliese spicca il grande derby tra Casarano e Gallipoli. Allo stadio "Capozza" si sfidano il Casarano, capolista, e il Gallipoli, giovane formazione di Luperto, che con la salvezza quasi praticamente acquisita ha il compito di pretendere di più da se stesso. Per disposizione della Prefettura di Lecce, potranno assistere alla partita soltanto 50 tifosi del Gallipoli. Il Brindisi sarà atteso dalla trasferta di Terlizzi, squadra che, domenica scorsa, ha strappato un punto al “Bianco” di Gallipoli dopo un periodo di crisi di risultati. A Mesagne arriverà l’Otranto di Gigi Bruno, trasferta in Daunia per l’Avetrana che se la vedrà con il San Severo. In programma c’è anche il derby di Molfetta, anticipato alle ore 15. Le partite, quindi, si giocheranno tutte in contemporanea.

Ecco il programma della 24esima giornata con le relative designazioni arbitrali per domenica 24 febbraio alle ore 15:

AT San Severo-AS Avetrana: Gianluca Natilla di Molfetta (Cantatore e Coviello di Molfetta)

Barletta-Corato: Gabriele Sciolti di Lecce (Miccoli di Brindisi, Turco di Lecce)

Casarano-Gallipoli: Andrea Salanitro di Bari (Miceli di Taranto, Alessandrino di Bari)

Terlizzi-Brindisi: Michele Pio Pinto di Foggia (Latini di Foggia, Liguigli di Bari)

F. Altamura-Atl. Vieste: Enrico Cappai di Cagliari (Schirinzi di Casarano, Conte di Taranto)

Mesagne-Otranto: Bruno Spina di Barletta (Rizzi e Fiore di Barletta)

Molfetta Sportiva-Molfetta Calcio: Andrea Palmieri di Brindisi (Tomasi di Taranto, Ostuni di Bari)

UC Bisceglie-Vigor Trani: Salvatore Iannella di Taranto (Spedicato e Battista di Lecce)

© RIPRODUZIONE RISERVATA