Fabriano Cerreto, domani incontro tra Guidarelli e Tasso per decidere se continuare insieme

Il Fabriano Cerreto pensa al futuro ed incontra Renzo Tasso. La dirigenza e il tecnico umbro, sulla panchina biancorossonera nell’ultimo campionato chiuso con la sconfitta in finale playoff per mano del Porto Sant’Elpidio, si riuniranno nella tarda serata di domani per valutare la possibilità di prosecuzione del rapporto anche nella prossima stagione. Tasso ha ottenuto 21 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte nelle 41 partite ufficiali alla guida del Fabriano Cerreto, con cui ha sfiorato la vittoria in Coppa Italia e nei playoff. Il lavoro svolto è stato nel complesso positivo e il vertice fra le parti renderà noto se sussistono margini per confermare il 46enne umbro in panchina, soprattutto alla luce del preannunciato cambio di filosofia nell’allestimento della squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA