Fabriano Cerreto, Gaggiotti indica la rotta dopo il derby

Vincere un derby, per giunta negli ultimi minuti, ha un sapore speciale. Ne sa qualcosa il Fabriano Cerreto, fresco del successo 3-2 sul campo del Sassoferrato Genga con una rete a due minuti dal 90'. Il gol del baby Kevin Dauti, che fino a quel momento aveva giocato meno di mezz’ora in tutto il campionato, ha dato ulteriore prova di mentalità e carattere della squadra di Renzo Tasso, che adesso può guardare da più vicino la capolista Tolentino. Un contributo sostanzioso, nel blitz di Sassoferrato, è arrivato da Marco Gaggiotti: l’attaccante, l’anno scorso capocannoniere in Eccellenza umbra, con una doppietta ha indirizzato la partita sui binari biancorossoneri, al resto ha pensato Dauti.

