Fabriano Cerreto: Galli re dei bomber

La rete contro il Tolentino non è stata abbastanza per vidimare la seconda piazza del Fabriano Cerreto ma ha certificato la miglior annata in relazione ai gol realizzata da Guido Galli che ha concluso la stagione con 24 gol all'attivo in 34 giornate. Un'incidenza di 0,7 gol realizzati per ognuna delle singole gare di campionato. Come termine di paragone nel 2017-2018 Matteo Minnozzi del Porto D’Ascoli si laureò capocannoniere con 20 reti su 30 giornate, una incidenza di 0,66 per ogni gara. Ecco che la stagione personale di Guido Galli, assume contorni personali in termini numeri elevatissimi soprattutto pensando che non nasce centravanti. «Dal punto di vista personale senza dubbio molto bene - ha affermato Guido Galli - anche se mi aspettavo di fare tanti gol. Ho raggiunto consapevolezza del ruolo e anche del modo di giocare della squadra, sempre estremamente propositiva e votata all’attacco. Farne 24 è una soddisfazione incredibile: sarei stato molto soddisfatto anche sopra quota 15 reti ma diciamo che superare i 20 gol è stato super».

© RIPRODUZIONE RISERVATA