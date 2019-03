Fabriano Cerreto, Galli: «Siamo un gruppo costruito per il bel calcio»

Una stagione da incorniciare: quando mancano sei giornate al termine del campionato Guido Galli, giocatore del Fabriano Cerreto, ha già eguagliato il numero di reti del re dei bomber dell'Eccellenza dello scorso anno Matteo Minnozzi che chiuse il bilancio con 20 reti all'attivo. Per Cerreto si tratta di un'annata incredibile, la migliore che abbia mia vissuto. «E’ una società ambiziosa e dove si poteva - ha affermato Gallli - fare bene e lo sapevo. In attacco faccio coppia con Marco Gaggiotti e tra noi c’è una bella intesa (hanno condiviso la maglia del Gubbio, ndr) in campo ma anche fuori. I complimenti vanno fatti alla squadra e al collettivo. Siamo un gruppo costruito per esprimere un bel calcio e giocare sempre all’attacco, far divertire il pubblico ma ci sono pro e contro. Il difetto è che qualche volta per sfortuna e mancanza di cattiveria non abbiamo chiuso diverse gare che avremmo invece meritato».

