Fabriano Cerreto, Tasso: «Con il P.S.Elpidio non era facile»

Il pareggio di domenica contro il Porto Sant’Elpidio allunga la striscia positiva del Fabriano Cerreto. La squadra di Renzo Tasso si è trovata di fronte un osso duro come la compagine rivierasca, una neopromossa di qualità, e complici i tre legni colpiti non ha schiodato lo 0-0. «Non era facile: la gara è stata dura fisicamente, dato il gran caldo, e tecnicamente per l'organizzazione degli avversari. Talvolta, in situazioni del genere, si perdono le distanze e si rischia anche di andare sotto, invece siamo stati bravi a mantenere equilibrio in campo»

