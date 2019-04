Falco Acqualagna, esonerato il tecnico Bellagamba

Una notizia che era nell'aria e che ora è diventata ufficiale: la Falco Acqualagna ha comunicato l'esonero del tecnico Alberto Bellagamba. La decisione è arrivata dopo il ko subito per 4-0 domenica in casa di una diretta concorrettente per la salvezza come la Maior. La scelta del successore non è avvenuta esternamente ma guardando internamente alla società metaurense, optando per mister Dante Ciglic (foto), che avrò il compito di tentare di agguantare il treno salvezza in queste ultime giornate di campionato ed eventrualmente attraverso i playout.

