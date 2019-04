Favola Minnucci: entra dopo dieci anni e para un rigore determinante

Vittoria importante per il Monte e Torre, nel girone C di Prima Categoria. La banda di mister Daniele Aria ha vinto contro una delle grandi di questo torneo, ovvero il Corridonia con una rete di Croceri. Ma al di la del successo, pur importantissimo, la notizia del giorno è il ritorno in campo di Manuelito Minnucci, portiere classe 1979, utilizzato per la contemporane assenza di Grifi (operato alla spalla) e Perfetti (assente per problemi di lavoro). Minnucci, che non giocava in Prima categoria da oltre 10 anni, si è reso protagonista dell'incontro parando un calcio di rigore a Maccioni, una prodezza che ha salvato il risultato consentendo alla sua squadra di agganciare la zona play out, e guardare con maggiore fiducia il finale di stagione. Entusiasmo in tutto l'ambiente del Monte e Torre, sia per la prestazione del portiere che, nonostante lo scarso utilizzo, si è sempre allenato con grande professionalità, ma anche per gli ultimi risultati della squadra che con 7 punti nelle ultime 3 gare, ha rilanciato alla grande le sue ambizioni di salvezza. Da sottolineare che con Minnucci in porta, in panchina era presente con la maglia numero 12 un altro ragazzo il cui nome ai più attenti dovrebbe dire qualcosa, parliamo di Alessandro Bracalente, il figlio di Enrico titolare di Nero Giardini, noto brand del settore calzaturiero, residente a Monte San Pietrangeli.

