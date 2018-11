Fenucci: «Finalmente una vittoria per la mia Biagio»

Primo grido di gioia per la Biagio: 1-0 in casa della Pergolese grazie al solito Cavaliere e ora mister Fenucci può crederci. Non era stato sicuramente dei migliori l’avvio di campionato dei rossoblu, con 3 pareggi e altrettante sconfitte nelle prime sei giornate. Nell’ultimo turno però il primo successo che porta la squadra a 6 punti. Ne parliamo col tecnico Giovanni Fenucci. Finalmente la vittoria è arrivata: «La Biagio si è sbloccata, la vittoria è stata frutto di una buona prestazione, che avevamo comunque fatto sempre a parte in alcuni frangenti. Sicuramente con la Pergolese ci abbiamo messo qualcosa in più, visto che venivamo da sei partite senza vittoria e la squadra è riuscita a mettere in campo ciò che ci eravamo prefissati. Abbiamo fatto una partita attenta, senza commettere errori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA