Giampaolo Malaspina, allenatore dell'Afc Fermo, ha parlato di questo primo scorcio di stagione dela sua squadra: "Sapevamo che in questo campionato non sarebbe stato assolutamente facile, anche i piccoli errori possono risultare fatali. Domenica meritavamo almeno il pari a Monsampietro, ma alla fine siamo tornati a casa a mani vuote. Siamo una neo promossa, probabilmente non ci aspettavamo tante squadre di alto livello in Prima Categoria, siamo stati un po' sorpresi, però abbiamo sempre offerto prestazioni di un certo livello. Sono amareggiato più che altro per i punti che ci mancano, potevamo fare di più in diverse occasioni".

