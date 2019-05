Filippini: «L'Atletico Ascoli ha battuto una Civitanovese di qualità»

Manca l’ultimo gradino e per l’Atletico Ascoli si potrebbe intravedere il sogno Eccellenza. Dopo la splendida prova espressa ieri sul campo del Picchio Village, di fronte ad una cornice di pubblico favolosa, la squadra di Filippini da domani dovrà rimettersi al lavoro per preparare al meglio l’ultima sfida contro la Vigor Senigallia nello spareggio in campo neutro. Il tecnico Stefano Filippini Filippini dopo la gara di ieri è ancora più convinto dei mezzi della propria squadra. Mister, una bella vittoria e onore delle armi alla Civitanovese. All’inizio un Atletico Ascoli timoroso e contratto: «Non siamo partiti contratti - ci tiene a precisare l’allenatore degli ascolani - la verità è che la Civitanovese è partita forte. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra forte ed in salute,di grande qualità che ci ha messo in difficoltà e che lo ha fatto in qualche momento in particolare della gara, e devo dire anche che siamo stati fortunati in alcune occasioni».

