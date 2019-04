Forlì-Sangiustese, tanti errori sospetti

Una domenica dove davvero tutto non è andato per il verso giusto:anche per la Sangiustese non è stata una domenica positiva. Basta vedere quanto accaduto a Forlì nella gara decisa alla fine dalla rete in avvio di gara di Cortesi. Sangiustese che lamenta anche un paio di gol annullati e soprattutto l’episodio incriminato nei minuti finali. Cross proveniente dalla sinistra, l'attaccante rossoblu Pluchino che taglia sul primo palo e anticipa anche il portiere Mordenti con la palla che svicola verso la porta avversaria. Un difensore con intervento alla disperata interviene in scivolata quando la palla, immagini che parlano da sole, è entrata abbondantemente: inoltre sulla stessa azione c’è anche un fallo evidente da rigore ai danni di Cheddira. Invece si prosegue senza colpo ferire e senza intervento da parte dell’assistente di gara per un match che scivola via con un successo pesantissimo per i romagnoli e uno stop pesante in chiave playoff per i marchigiani. A fine gara negli spogliatoi sbotta anche un, di solito pacatissimo, Stefano Senigagliesi che sbotta contro le decisioni del direttore di gara. Insomma, non è stato di certo un weekend fortunato...sempre una questione di centimetri.

