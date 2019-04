Fossombrone, Fulgini: «In questo periodo ci gira male»

La sconfitta di misura nel derby contro la Pergolese complica al Fossombrone il finale di campionato. Dopo un buon avvio, i metaurensi non hanno trovato più la necessaria continuità di risultati e ora la classifica non fa dormire affatto sonni tranquilli. Cecchini e compagni si trovano all’undicesimo posto con solamente due lunghezze di vantaggio sulla paludosa zona play-out. A fare il punto è il tecnico Pierangelo Fulgini: «Come successo purtroppo più volte, anche a Pergola non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Addirittura il pareggio ci sarebbe stato stretto. Abbiamo subito un tiro in porta, un rigore molto molto dubbio, e siamo tornati a casa a mani vuote. E’ pur vero che non siamo stati bravi a concretizzare le tante occasioni create, ma non ci gira affatto bene. Purtroppo conta il risultato, contano i punti e dobbiamo immediatamente risollevarci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA