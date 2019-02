Futura 96, la squadra affidata a Cuccù dopo le dimissioni di Clerici

Novità importanti in casa Futura 96: la società ha reso noto, dopo un periodo di risultati negativi che hanno raggiunto il culmine contro l'Atletico Centobuchi, Gianni Clerici ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico di allenatore della Futura 96. La società del presidente Rogante ha accettato a malincuore la decisione del tecnico, non potendo esimersi dal venire incontro al suo desiderio di dare una svolta alla situazione che negli ultimi tempi si è complicata notevolmente. Tutta la dirigenza lo ringrazia per l'ottimo lavoro svolto, per le sue riconosciute doti professionali e umane e per l'enorme attaccamento sempre dimostrato ai colori della Futura 96. La società informa che la squadra è stata affidata a Stefano Cuccù, tecnico giovane e brillante, già in passato allenato da mister Clerici, che nelle stagioni scorse ha ben figurato alla guida del Porto Sant'Elpidio. Sarà lui che cercherà di portare in salvo la compagine rossoblù. Inizierà questa sera a dirigere il primo allenamento in vista della delicata trasferta di sabato prossimo a Camerino.

