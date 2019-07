Gabicce Gradara col duo Innocentini-Bulzinetti

Il Gabicce Gradara non è ancora sazia in questa campagni acquisti: in attesa di un centrocampista over, la società ha ingaggiato due giocatori under. Si tratta del centrocampista, capitano della Berretti del Rimini, Filippo Innocentini, classe 2001 (è di Riccione), che arriva a titolo definitivo, e il portiere della Berretti della Vis Pesaro Tommaso Bulzinetti, classe 2001: sarà il vice di Celato in prima squadra e titolare della formazione Juniores.

© RIPRODUZIONE RISERVATA