Gabicce Gradara, confermato Papini

Il Gabicce Gradara ha ufficialmente confermato il tecnico Mirco Papini. Al suo fianco ci saranno ancora come vice il valente Giampiero Ciriaco e come preparatore dei portieri Alessandro Andreoni mentre cambia il preparatore atletico: per impegni di lavoro Giacomo Gualtieri ha lasciato l’incarico. Al suo posto arriva il sammarinese Manlio Molinari, per un anno al fianco del tecnico riminese nella sua esperienza nella Federcalcio del Titano e nell’ultima stagione al Cattolica, con esperienze in altre discipline come atletica leggera e tennis. Per quanto riguarda la squadra, non ci sarà più Pratelli che per impegni di lavoro e di famiglia scenderà di categoria. Sugli altri giocatori della rosa la società è al lavoro per la riconferma. I volti nuovi? Si punta ad un rafforzo per reparto: un difensore, un centrocampista e una punta, giocatori di categoria con esperienze in Eccellenza.

