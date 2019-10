Gabicce Gradara pronto per la sfida di Coppa, domani c'è l'Urbino

Domani allo stadio Magi (ore 20,30) partita di ritorno degli ottavi di Coppa Italia tra Gabicce Gradara e la matricola Urbino (10 punti in classifica, a due lunghezze dalla capolista Vigor Castelfidardo), avversario che – bizzaria del calendario – domenica sarà avversario di campionato, sempre tra le mura amiche dello stadio Magi (ore 15,30). All’andata la formazione di Scardovi è stata sconfitta per 1-0 per cui dovrà imporsi con due reti di scarto per accedere ai quarti di finale. In precedenza le due formazioni hanno eliminato ai sedicesimi rispettivamente il Valfoglia e il Cantiano. Nel Gabicce Gradara mancheranno Fabbri, Vaierani, Innocentini e Sabattini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA