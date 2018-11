Gabicce Gradara, un derby per decollare in alta quota

Un derby per decollare. L’appuntamento di domenica (ore 14.30, al Comunale di Rio Salso) contro il Valfoglia, lanciato da cinque vittorie consecutive, sarà un test probante per misurare le potenzialità del Gabicce Gradara, appaiato a Filottranese e Barbara sul quarto gradino, che centrando il blitz avanzerebbe con decisione la candidatura al podio. A rendere più incandescente il campanile pesarese provvedono le motivazioni della folta schiera di ex presenti nell’undici rossoblù, comprendente il difensore Andrea Passeri, il centrocampista Davide Vaierani, l’esterno offensivo Federico Bastianoni e l’attaccante Francesco Vegliò.

