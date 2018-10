Gagliardini: «Portorecanati, troppi errori pericolosi»

Portorecanati alla ricerca del secondo successo stagionale. Per il direttore sportivo orange Maurizio Gagliardini: «Troppi errori commessi in modo costante e pericoloso». Così il ds dopo il pareggio casalingo col Montefano che ha lasciato l’amaro in bocca a società, giocatori e mister. «Settantacinque minuti gestiti molto bene dal Portorecanati con gol e bel gioco, poi nell’ultimo quarto d’ora il ripetersi degli errori che dall’inizio dell’anno commettiamo. A livello di gioco non è cambiato nulla nemmeno nell’ultimo quarto d’ora, ma abbiamo preso gol su un calcio d’angolo dove l’avversario ha colpito la palla a mezzo metro d’altezza e lì abbiamo perso qualche certezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA