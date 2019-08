Gelsi: «Il Porto Sant'Elpidio è sulla strada giusta»

È piaciuto tantissimo il Porto Sant’Elpidio nella sua prima uscita ufficiale nel preliminare di coppa Italia contro il Tolentino. La sconfitta immeritata non offusca la grande prova dei biancazzurri. «Ci è mancato solo il gol» sottolinea Alessandro Gelsi, classe 1997, uno dei nuovi volti proveniente dal Sambuceto (eccellenza Abruzzo) portandosi in dote 7 reti (5 in campionato e 2 nei playoff) ed è stato autore domenica di una prestazione di spessore. «Fisicamente siamo stati bene in campo - prosegue il trequartista abruzzese -. Abbiamo fatto una grande partita di squadra e per essere la prima, poi contro una formazione fisica come il Tolentino, siamo andati veramente bene».

