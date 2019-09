Giampaolo: «La Recanatese deve restare calma e fiduciosa»

«Adesso non perdiamo tranquillità e fiducia». Mister Federico Giampaolo lo ha dichiarato subito dopo la sconfitta con il Notaresco. Sconfitta inattesa ed immeritata, pur senza negare i meriti degli abruzzesi, dinamici, grintosi e spietati nell'approfittare delle disattenzioni leopardiane. «Faccio fatica a commentare questa partita perché la squadra, soprattutto nella ripresa, ha fatto una grande prestazione. Secondo me l'arbitro ci ha capito poco e niente perché ha fischiato quasi sempre a loro favore, vedi anche l'episodio del tocco di mano che con le nuove regole va interpretato in un certo modo. L'arbitro ha diretto a senso unico, ha fischiato tutto a loro favore».

