Giandomenico: «Il Valdichienti deve restare concentrato»

MACERATA. Il Valdichienti Ponte ha lanciato la volata finale da primo in classifica ma con quattro punti di vantaggio dall’Atletico Ascoli, vincente anch’esso nell’ultimo turno e contro il quale dovrà sgomitare per un altro mese e mezzo. Il successo di sabato in rimonta in casa dell’Aurora Treia grazie alle reti di Alessandro Marconi e Emanuele Castellano è il terzo consecutivo, quinto risultato utile da quando la capolista aveva azzerato il contachilometri dopo cinquanta turni con la sconfitta in casa del Potenza Picena. Giandomenico legge così la vittoria di sabato, un successo importantissima se non fondamentale: «Importante ma non fondamentale. È un segnale forte sicuramente, ma la strada è ancora lunga. Mancano sei partite e ci sono troppi punti in palio. Chiaramente l'Atletico Ascoli non devono sbagliare mai, ma secondo me hanno la potenzialità per non sbagliare».

