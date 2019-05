Gilardi: «Fabriano Cerreto, è mancato l’ultimo sforzo»

Il sogno di bissare la cavalcata nei playoff di due anni fa si è interrotto a Porto Sant’Elpidio. Il Fabriano Cerreto ha perso al Ferranti la seconda finale in meno di quattro mesi, dopo quella di Coppa Italia contro il Tolentino, ed è sfumata la possibilità di ritornare subito in D per il club biancorossonero, amareggiato per l’esito di una stagione in cui la squadra è stata sempre ai vertici ma senza avere nulla in mano alla resa dei conti. «C'è molto dispiacere in tutti noi - parla a mente fredda il capitano del Fabriano Cerreto, Mauro Gilardi -. La partita era difficile ma, alla luce dei precedenti finiti in pareggio, alla nostra portata. Nel primo tempo c’è stata una nostra leggera supremazia però non siamo riusciti a portarci in vantaggio, complici un po’ di sfortuna per la traversa colpita e la bravura del portiere avversario. Non dovevamo prendere quel gol, ci ha complicato la strada avendo un solo risultato a disposizione. Abbiamo provato a riaprirla fino alla fine, siamo usciti dal campo dopo aver dato tutto, ma non è bastato». Parole amare quelle del difensore centrale 36enne che, al termine della prima stagione in Eccellenza dopo una carriera fra C e D, non è riuscito a guidare i suoi compagni verso la categoria superiore.

