Giovannini: «L'Atletico Ascoli vuole i playoff da secondo»

Lion Giovannini è uno dei talenti puri del girone, forse il migliore. La fantasia e la facilità di saltare l’uomo sono nel suo Dna, come i gol, già sette in questo campionato. Partito dalle giovanili dell’Ascoli, ha conosciuto la serie D con Matelica, Civitanovese, Monticelli e Taranto, per il ritorno a dicembre 2017 a casa e sposare la causa del Ciabbino, ora Atletico Ascoli, dove è rimasto nonostante la retrocessione. Un Atletico Ascoli secondo in classifica e reduce dalla vittoria in rimonta sulla Civitanovese. «Non era facile venirne fuori perché prendere sei gol in una partita non ci era mai capitato. Sabato dopo il primo tempo - spiega Giovannini - eravamo sullo 0-1 e probabilmente qualsiasi altra squadra sarebbe crollata psicologicamente e anche fisicamente, invece dentro gli spogliatoi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di darci una scosa se veramente volevamo giocarci qualcosa di importante. Al rientro in campo li abbiamo messi sotto e siamo riusciti a ribaltarla, meritando una vittoria importante per i playoff che vogliamo fare da secondi in classifica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA