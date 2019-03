Girone B: i bomber Chornopyshchuk e Castellano a segno

MACERATA. Bomber ancora col contagocce in mano: dopo il minimo della scorsa settimana con soli 9 gol realizzati, nella 24ᵃ giornata ce ne sono stati solo 2 in più per quella che è il secondo peggiore limite. Pertanto il totale è salito a 431 gol, di cui 47 su rigore, mentre 7 sono le autoreti e 9 sono quelle assegnate dal giudice sportive. La media quindi è scesa dai 2,30 del turno precedente a 2,24 attuale. In compenso sono andati a segno i due capocannonieri nella sfida che li vedeva contrapposti l’uno contro l’altro in Aurora Treia-Valdichienti Ponte: a rompere il ghiaccio è stato Roman Chornopyshchuk dal dischetto, mentre Emanuele Castellano ha messo dentro la palla del sorpasso, rompendo un digiuno che durava dal 29 dicembre. Per loro due è giunta quota 15, fermi invece i loro inseguitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA