Goleada del Gabicce Gradara, Carissimi al tappeo

Gabicce Gradara - Carissimi 11 - 0

GABICCE GRADARA: Borselli, Trufelli, Magi Alberto, Ferraro, Della Costanza, Cecchini, Gaddoni, Magi Andrea, Simoncelli Elia, Giacchetti, Roiu. Sono subentrati: Galli, Caico, Vitan, Gabellini, Shehu. All. Campanelli

Netta affermazione della squadra Giovanissimi del Gabicce Gradara (nella foto): 11-0 al Carissimi, che ha pagato il gap anagrafico (in campo quasi tutti 2005 e qualche 2006) oltre che tecnico. Il primo tempo si è chiuso sull'8-0. A fare la parte del leone Simoncelli Elia (sei reti), poi sono andati a segno un po' tutti: Magi Andrea, Giacchetti, Roiu, Ferraro e Vitan, quest'ultimo entrato nella ripresa, lesto a deviare in rete un tiro del solito Simoncelli Elia a centro area. Da segnalare nel Gabicce Gradara la seconda presenza stagionale in porta di Borselli Lorenzo del 2006.

Con questo risultato, che conferma il momento positivo, la squadra di Campanelli sale al primo posto della classifica alla pari dell'Arcobaleno, a riposo in questo turno (nel prossimo il Gabicce Gradara non scenderà in campo) con 18 punti. Prossima partita il 17 marzo alle 10, 30 in trasferta col Vismara, indietro di due lunghezze, ma con una partita in meno.