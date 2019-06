Grande colpo dell'Urbania: arriva Labate

Michele Labate (1996), ex Anzio, serie D, 21 presenze da dicembre 2018 e 2 goal, è ufficiale dell’Urbania del Centenario. Un giocatore cercato da sempre dal sodalizio biancorosso e abitante a due passi dal centro durantino, appunto Fermignano. Un jolly che potrà ricoprire diverse soluzioni dello schieramento di mister Simone Pazzaglia sia in retroguardia come esterno basso o, addirittura centrale, oppure come centrocampista d’interdizione e di corsa. Possiede una micidiale spingarda ed una elevazione, sui blocchi, interessantissima.

