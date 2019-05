Grande entusiasmo per i Giovanissimi del Villa Sant'Antonio

«I campioni del Piceno siamo noi». Suona quasi come un leitmotiv quello che sono riusciuti ad intonare i giocatori del Villa Sant'Antonio, categoria Giovanissimi. Battendo con un perentorio 6-2 la compagine dell’Atletico Ascoli, nel big-match di giornata, i ragazzi del tecnico Perniola, hanno vinto il campionato con due giornate di anticipo e, staccato il biglietto per partecipare alle final four per il titolo regionale di categoria. Un risultato di prestigio e di rilievo, che pone in evidenza la bontà e l’autenticità del settore giovanile del Villa Sant’Antonio che si erge a caposaldo del calcio della vallata picena. Ovviamente, entusiasmo e felicitazioni, per questi ragazzi da tutto l’entourage societario, ed in primis dal Presidente Pietro Ciotti il quale, esprime orgoglio e soddisfazione per il risultato ottenuto, strizzando magari l’occhio ad un successo regionale che sarebbe l’apoteosi, l’elogio da incastonare e custodire nei ricordi. Ai successi del Villa sant’Antonio!

Il 1° Maggio a Castel di Lama non è solo la festa del lavoro, ma anche la festa delle scuole calcio. Infatti la cittadina, all’ombra dei castelli di Sesto e di Serraglia è stata teatro della ottava edizione del Galà riservato alle scuole calcio per le categorie dai 2006 sino ai 2010. Una sana festa di sport che ha visto la partecipazione di circa 650 ragazzi di nove scuole calcio provenienti anche da altre regioni. Una full immersion di partite, di gare protrattasi per l’intera giornata, con una degna cornice di pubblico che ha dato lustro e prestigio alla manifestazione. Rilievo che balza subito agli occhi non solo il lato se vogliamo per così dire agonistico, ma soprattutto anche un aspetto ludico, di divertimento di aggregazione tra tanti adolescenti e bambini. Una impronta questa di rilevanza primaria in un contesto nel quale si ha sempre più bisogno di solidarietà, fratellanza e tolleranza, principi fondanti della nostra costituzione, e che sono, vera linfa vitale per queste generazioni, per guardare il futuro con ottimismo e permeabilità di valori umani.

Per ciò che concerne il risultato finale, la vittoria è andata alla scuola calcio Villa Musone di Ancona che ha avuto la meglio sul Manoppello Arabona (PE) e River 65(CH). Ma da elogiare anche tutte le altre partecipanti quali Spes Valdaso, Pgs Bosico(TR), Veregrense, Sant’Omero, Palmense, Centobuchi e Villa Sant’Antonio. La premiazione che si è tenuta alla stadio, ha visto la partecipazione delle autorità locali: Sindaco ed assessore allo sport entusiasti del Galà, manifestando lunga vita a queste idee di impatto socializzante. Siamo certi che la società Villa Sant’Antonio sempre attenta a queste dinamiche le continuerà ad alimentare con slancio ed impeto per l’ interesse generale e della collettività, grazie e non da ultimo, alla passione encomiabile e smisurata dei propri dirigenti e collaboratori.

