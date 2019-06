Grottamare, ai titoli di coda l'avventura di Cocci

L'avventura di Giuseppe Cocci nella dirigenza del Grottammare si conclude dopo 7 anni. I motivi sia personali che lavorativi hanno spinto il direttore sportivo a terminare la sua esperienza nella società biancoceleste. «Ringrazio di cuore tutti i dirigenti che mi hanno dato la possibilità di vivere intensamente questi ultimi 7 anni insieme. Gli impegni lavorativi mi impedirebbero di portare avanti al meglio il mio ruolo e per correttezza verso le persone con le quali ho condiviso il percorso, mi è sembrato giusto operare in questa maniera. Colgo l'occasione per augurare al Grottammare Calcio un futuro ricco di soddisfazioni».

