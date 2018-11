La vittoria per il Grottammare è sfuggita in pieno recupero quando Ottaviani, per l'Urbania, ha fissato il punteggio sul 2-2. Tra le file biancocelesti il rammarico è veramente tanto in virtù anche della bella prestazione che i ragazzi guidati da Manoni hanno prodotto. È proprio il tecnico a commentare la partita: "Il rammarico c'è perché penso che abbiamo disputato la miglior partita da questo inizio di campionato. Un grande primo tempo sotto l'aspetto qualitativo e poi qualcosa abbiamo concesso ma se si vuole cercare di giocare a calcio è lo scotto da pagare. Il secondo tempo sapevamo che saremmo calati un po' fisicamente ma abbiamo tenuto botta poi abbiamo trovato il gol con il migliore in campo D'Angelo. Avevamo messo in ghiaccio la partita con il raddoppio di Rapagnani ma una piccola ingenuità commessa nell'occasione del rigore ha rimesso tutto in ballo. Io non posso dir nulla ai ragazzi se non elogiarli. Se continuano ad allenarsi con applicazione e giocando cosi manca veramente poco per diventare una grande squadra".

