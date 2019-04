Grottammare, Manoni: «Siamo una squadra che punta sempre a giocarsela»

Il Grottammare può esultare in questa stagione perchè ha ottenuto la matematica permanenza nel campionato di Eccellenza in seguito al successo esterno per 2-0 in casa dell'Atletico Alma. Risultato non scontato dopo un avvio di stagione con un po’ di sofferenza ma che ha visto le potenzialità del gruppo a disposizione di Manolo Manoni (foto), venire fuori alla distanza. Lo conferma lo stesso tecnico biancoceleste: “Sapevamo di avere fin dall’inizio del buon materiale su cui lavorare ma forse abbiamo fatto un po’ fatica a diventare squadra. Questo è anche dovuto a qualche risultato che all’inizio non è arrivato e ci ha penalizzato. Sono convinto che avessimo fatto qualche risultato in più all’inizio forse ci saremmo giocati fino alla fine una posizione playoff. Lo dico con convinzione anche se comunque abbiamo fatto bene e non era semplice. Grazie alla squadra e al gruppo, con l’aiuto della società e di tutti coloro che gravitano intorno al club”. Questione Pirani. Eppure alcune qualche punto lasciato per strada, davanti al proprio pubblico c’è: “Magari dovuto anche alle pessime condizioni del nostro campo, forse 4-5 punti sono rimasti li. In qualsiasi categoria i risultati si raggiungono in casa, noi per le nostre qualità e per le nostre caratteristiche siamo penalizzati penalizza. Nelle ultime due gare interne po è stato veramente molto complicato”. Identità di gioco. “Siamo una squadra che punta sempre a giocarsela, che ha una sua identità precisa e che vuole sempre giocarsela. Abbiamo molti giovani importanti: Haxhiu gioca regista basso ed è un 2000. Non guardo la carta di identità ma se uno ha qualità oppure o no. Non è un caso che nelle ultime tre trasferte abbiamo fatto ben 7 punti, vincendo a Fossombrone e Fano. Ce la giochiamo sempre”. Terza salvezza di fila. “Esperienza molto intensa. I primi quattro mesi con la salvezza raggiunta nello spareggio di Fossombrone sono stati delicatissimo: diciamo che abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna. Nei due anni successivi abbiamo lavorato sullo zoccolo duro di 3-4 giocatori che hanno sposato il progetto e mi aiutano molto. Due anni e mezzo molto positivi poi è chiaro che si cerca sempre di migliorare: la dirigenza fa grandi sacrifici ma anche in questo contesto si possono fare buone cose”. Crescita personale. Punta non solo a migliorare i suoi ragazzi ma anche a farlo personalmente Manoni che non si nasconde: “Sarei un ipocrita a dire che non ci penso. Grottammare è una seconda casa, mi hanno accolto e aiutato, facendomi crescere e permettendomi di intraprendere questa che al momento è una passione e sono molto riconoscente. Poi magari un giorno forse, prima o poi, come tutte le storie ci si allontana e magari ci si valuta. Come gli under, anche io sono un giovane tecnico in crescita e ho ancora moltissimo da fare”.

