HR Maceratese, Foglia out per tre settimane

La debacle all’esordio casalingo ha consegnato all’HR Maceratese questo ulteriore peso sul groppone. Come se non bastasse i cinque schiaffi rifilati dal Monturano Campiglione che è certamente una squadra di categoria ma non oltre. La delusione del pubblico palesata con l’abbandono degli spalti già nei primissimi minuti della ripresa ha reso l’idea della giornata altamente negativa vissuta da tutto l’ambiente. Per giunta la gara di domenica ha implementato con un nuovo nome la lista che popola l’infermeria della Rata. Lorenzo Foglia ha riportato una distrazione di 1° grado recuperabile in 3 settimane. Il centrale difensivo è l’ennesimo infortunato in questo avvio di campionato biancorosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA