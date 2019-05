HR Maceratese, pochi spiragli per il ripescaggio

Regna il silenzio a Macerata sulle sorti della Rata, un silenzio di difficile lettura da parte dei tifosi che vorrebbero invece subito delle certezze sul futuro, dopo la recente delusione di stagione finita senza gloria. Da parte della società l’unica nota ufficiale uscita finora riguarda l’intenzione di presentare domanda di ripescaggio in Eccellenza, ma questa strada si presenta tutta in salita, se non addirittura chiusa, in quanto il massimo campionato regionale, se il Porto Sant’Elpidio dovesse fermarsi nelle fasi nazionali che ha brillantemente iniziato vincendo domenica, rimarrà comunque con le 17 squadre attuali, con gli elpidiensi compresi, appunto. Questo secondo le intenzioni del Comitato Marche della Figc che vuole riportare al più presto questo torneo a 16 squadre, e se il Porto Sant’Elpidio approdasse in D sarebbe manna dal cielo per Cellini e company. Ma anche nel caso si aprisse uno spiraglio per un ripescaggio, l’HR Maceratese non sarebbe messa bene in quanto in graduatoria ha avanti il Barbara, giunto terzo, ma probabilmente non presenterà domanda, la Filottranese e l’Azzurra Colli entrambe classificatesi al quarto posto. Solo dopo verrebbero Valfoglia e HR Maceratese che hanno chiuso quinte. Possibilità di ripescaggio quindi pari allo zero.

