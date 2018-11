HR Maceratese, si ferma ancora Foglia

L’HR Maceratese ha ripreso ad allenarsi oggi con rinnovata fiducia e ha messo nel mirino la trasferta di sabato a Camerino. Si è fermato nuovamente Foglia e al suo posto, come in occasione del match con la Civitanovese, è pronto Piccioni. Una chances anche per Ascenzi che potrebbe essere un’alternativa valida. Per quanto riguarda la prossima gara gli uomini di Santoni vorranno rifarsi della sconfitta in coppa patita lo scorso 8 Settembre all’Helvia Recina per 3- 1 e per i biancorossi sarà un banco di prova interessante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA