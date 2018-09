Il Camerano esce a sorpresa dalla Coppa

Hanno salutato la Coppa anche i campioni in carica del Camerano, superati in casa dal Portorecanati. La sconfitta dell’1 settembre a Montefano aveva già reso in salita il cammino dei gialloblù, obbligati al pieno per tenere accesa la speranza. È maturato invece un passo falso che ha evidenziato le difficoltà offensive della compagine di Montenovo, rimasta senza gol per la quarta volta in cinque incontri ufficiali.

