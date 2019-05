Il Camerano retrocede senza Montenovo in panchina

Una stagione sfrotunata racchiusa in una partita. Domenica 12 maggio da dimenticare in fretta per il Camerano, condannato alla retrocessione al termine del playout perso 2 a 1 sul campo del San Marco Servigliano Lorese. Un kappao doloroso, maturato seguendo un copione beffardo. Dopo un ottimo avvio di gara e il vantaggio firmato Alessandroni i gialloblu proima dell'intervallo hanno avuto dagli unidici metri la palla del possibile raddoppio: rigore per il Camerano, dal dischetto va capitan Donzelli, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Per i locali è stata una boccata d'ossigeno, sfociata nel pareggio ad inizio ripresa e nel gol vittoria firmato a ridosso del 90'. Mister Montenovo ha scelto di mettere la famiglia davanti e di non mancare al matrimonio della amata sorella. Da lì ha seguito l'evolversi del playout al telefonino. Sino allo sfrotunato epilogo di una domenica da dimenticare alla svelta per ripartire con rinnovata carica in Promozione.

